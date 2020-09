Uuring paljastab: Eesti elanike elektriohutusalane käitumine jätab soovida

Eesti Energia Eesti turu juht Jaak Jõgi paneb südamele, et järgmiste traagiliste tulekahjude ärahoidmiseks tuleb igaühel veenduda, kas kodune elektrisüsteem on ohutu kasutada või kas on märgata ohtlikke olukordi, mis võivad viia suuremate õnnetusteni. Tema sõnul on sageli ohu allikaks vananenud elektrisüsteemid, pikendusjuhtmed või nn vargapesad, millega üritatakse töös hoida võimsaid elektriseadmeid.

Uuringufirma Nielseni tänavuse uuringu põhjal on vaid igal kolmandal Eesti elanikul kodus vähemalt üks tulekustutusvahend ja vaid pool vastanutest tõmbab pikemaks ajaks kodust lahkudes seadmed elektrivõrgust välja. Lausa 59% vastanutest tunnistas, et kodus pole kunagi käinud elektrik elektrisüsteemi kontrollimas.

„Kuitahes hoolikas ka ei ole, kõiki õnnetusi ennetada ei õnnestu ning meie jaoks on murettekitav ka fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele üle jõu käia. Hoonetulekahjude keskmine rahaline kahju oli mullu 12 590 eurot,“ lisab Jõgi.