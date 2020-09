Vallavanem tegi NATO testil suurepärase tulemuse

Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmajärv ütles, et testi julges läbi teha üheksa inimest. "Neist kaks olid oma sitkust ja vaprust näidata soovinud neiud," täpsustas ta.

Ilmjärv selgitas, et kõik sai alguse ideest, sooritada NATO test spordinädala raames, nii nagu 30. septembril plaanivad seda teha sportlased ja poliitikud üle kogu Eesti.

Test koosnes kolmest osast: kätekõverdused toenglamangus kahe minuti jooksul, kõhulihaste harjutused kahe minuti jooksul ning aja peale 3200 meetri jooks. Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, kokku seega 300 punkti, testi läbimiseks tuleb koguda igalt alalt vähemalt 60 punkti.

Ilmjärv märkis, et osalejate seas võttis koha sise ka Järva vallavanem Arto Saar, kes tõestas, et on heas sportlikus vormis ning kogus 300-st võimalikust 275 punkti. "Temast veelgi tugevam oli aga testi üks läbiviijaid Lauri Lipp, kelle punktiskooriks tuli 296," lausus ta.