Emoteti pahavaraga kaasneb ka andmevargus

Emotet ohustab Windowsi operatsioonisüsteemiga arvuteid ja levib peamiselt e-kirjadele lisatud dokumentide (harvemini ka linkide) kaudu. Eestis oleme näinud sellist varianti, kus tuttavalt inimeselt või asutuselt tuleb senise kirjavahetuse jätkuks e-kiri, millega kaasas manus, ning kirja sisu on lakooniline ingliskeelne teade „Please confirm“ või „I would like to seek your advice on this“. Mõnel juhul oli meili sisuks varem toimunud vestlus, mis lihtsalt koos manusega uuesti saadeti. Manus on näiliselt tavaline MS Office’i fail, mille avamisel on näha, et teatud makrosisu on keelatud. Selle lubamiseks peab tegema veel ühe kliki (inglise keeles „Enable Content“, eesti keeles „Luba sisu“). Klikkides lubamise nupule, nakatub arvuti Emoteti pahavaraga, kusjuures seadme kasutaja nakatumist ei märka. Pahavara muudab ja täiendab ennast aga pidevalt – CERT-EE on saanud teateid ka parooliga kaitstud zip-failidest, mis tegelikult sisaldavad MS Office’i faili ja Emoteti.