Aravete korteritel tuleb kütteperioodi algust veel oodata

Septembri keskel anti teada, et Aravete alevikus käivad ettevalmistustööd ja alustatakse kütmist esimesel võimalusel. Tööde keerukuse tõttu pikeneb veidi torustike survestamise aeg ja töövõtja on lubanud tagada valmisoleku septembri lõpuks.

Nüüd tuli info, et tööde keerukuse tõttu pikeneb torustike survestamise aeg. Töövõtja on lubanud tagada valmisoleku oktoobri alguses. Lähiajal kontrollitakse torudes surve ja üleminekud. "Enne me torusid kinni ei kata, kui ei ole kindlat teadmist, et kõik üleminekud peavad. Ei ole mõeldav, et keset kütteperioodi tekib komplikatsioone," täpsustas Järva Halduse juhatuse liige Andreas Sapas.