Järvamaa ettevõtluspäev toimub turismitalus

Ettevõtluspäevale on oodatud inimesed, kelle elu on selle aasta jooksul palju muutunud ning kes otsivad uusi väljakutseid. Päeva jooksul räägitakse, kuidas keerulisel ja muutusterohkel ajal hakkama saada ja eesmärke säilitada. Samuti sellest, kuidas oma ettevõtet märgatavaks teha.

KAVA

Ettevõtluspäeva modereerib Kaarel Vene.

11.00 Ettevõtluspäeva avamine – Ruth Aarma Järvamaa Arenduskeskuse juhataja

11.10 Anu Kivi – "Uus olukord ettevõtlusesS - COVID-19 kriisi mõju". Kokkuvõte ettevõtjate kriisiaegsest uuringust.

11.40 Ettevõtja lugu - „Kuidas märgata võimalusi, kui ettevõtja elu muutus üleöö."

12.10 Lõunapaus

13.00 Indrek Maripuu - "Nutika ja innovaatilise meeskonna loomise esimesed sammud" Ajad on pöördelised. Edukad on need ettevõtjad, kes suudavad täna näha uusi võimalusi ja meeskonna nende suunas liikuma panna. Loovusaida kaasasutaja Indrek Maripuu jagab oma ligemale 20 aastasele kogemusele ning teadusuuringutele tuginevaid nippe, nõuandeid ja kohe rakendatavaid tööriistu meeskonna nutikamaks muutmiseks.

14.00 Paus

14.15 Andres Kuusik PhD, Tartu Ülikooli turunduse õppejõud – "Eristu või sure" – Eristumise olulisus, 5 tähtsat asja - mida peab turundusest teadma

15.30 Paus

15.40 Andres Kuusik jätkab

17.00 Ettevõtluspäeva lõpp

Ettevõtluspäeva läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.