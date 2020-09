Alkoholivaba kuu: kuidas vältida komistuskivisid?

Kui alkoholivaba elustiil on sinu jaoks veel uus ja avastamata territoorium, märkad alkoholist puhates kindlasti, kuidas energiat juurde tuleb ja töövõime paraneb – oled puhanud ja jaksad rohkem, tänu sellele on ka tuju parem ja tunned end võimekamana. Tundmatul teekonnal varitseb aga alati ees ka ootamatuid takistusi.

Tõenäoliselt oled alkoholitarvitamisest pausi tehes väga kiiresti teadlikuks saanud, kui palju on meie ümber iga päev erinevaid ahvatlusi joomiseks. Poleks uskunudki, eks? Kõik need peod, koosviibimised seltskondlikud sündmused, kus pakutavast napsuklaasist keeldumine võib osutuda ootamatult ebamugavaks.

Kiusatus käsi klaasi järele sirutada võib tekkida ka negatiivseid emotsioone kogedes. Sellises olukorras tasub endale meelde tuletada, et lõõgastumiseks on palju meeldivaid võimalusi. Me kõik oleme vahele tujust ära, väsinud ja stressis. See on täiesti normaalne ja läheb mööda! Ilma alkoholita on rohkem jaksu nende emotsioonidega hakkama saada ja teha midagi meeldivat.