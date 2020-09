Eesti elanikud tajuvad koroonaviiruse olukorra tõsinemist, kuid paanikat pole

„Tulemused peegeldavad, et teise laine paratamatus ja kohalolu on jõudnud suure osani Eesti inimestest, kuid tänu ühe laine kogemusele on inimeste käitumine nüüd tasakaalukam: varusid ei tõtata koguma, kuna nähti, et kokkuvõttes kaupa jagub, ja jätkatakse ostlemist tavapäraselt,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Kristiina Kruuse.