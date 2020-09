Sarapuu sõnas, et just nii suurt summat haigla riigi käest ka küsis.

Kuigi riigikogu alles hakkab järgmise aasta eelarvet menetlema ja võtab selle vastu aasta lõpul, siis Sarapuu ei usu, et seda summat tahaks keegi eelarvest välja võtta. Seega on ta kindel, et järgmine aasta hakkavad haigla juures ehitustööd pihta.