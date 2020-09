Kuningate stipendiumi pälvisid loomasõber ja muuseumi teadusjuht

Paide kuningad selgitasid, et Virge Võsujalg on metsloomade päästeingel, kes loomade ja lindude ülesturgutamisel ja terveks ravimisel teeb suurt ja tänuväärset tööd. See on asi, võiks öelda et ime, mis juhtub päriselt, mitte niisama tühja juttu tehes, ning seda vabatahtliku tööna, riigilt abi saamata.