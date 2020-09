Riik suunab turismisektorile 5,8 miljonit eurot kriisiabi

Siemi sõnul on kevadel EASile eraldatud 35 miljoni euro suuruse kriisimeetmete paketi rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite jääk, mis on mõistlik suunata turismisektori täiendavaks toetamiseks.

„Alates kriisi puhkemisest on turismiettevõtjad saanud kõige enam ja kiiremini kannatada ning paljud on neist juba ka saanud EASi toetustest olulist abi. Riigile on kindlasti oluline iga Eestis tegutseva ettevõtte käekäik, aga peame mõistma, et rahvusvahelise reisimise aeglane taastumine ja algav sügishooaeg teeb turismiettevõtjate olukorra keeruliseks. Siin on riigipoolne tugi väga vajalik, et sektor vastu peaks,“ lisas Siem.