Paide peldik saab ajalooks

Paide linnamajanduse osakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et hoone, kus vana käimla oli, kuulus küll linnale, kuid maa seal all ja ümber on eraomanduses. "Kunagiste lepingute järgi pidanuks linn hoone lammutama kui seal tegevus lõpetatakse. Paraku jäi maja pikkadeks aastateks kasutult seisma," märkis ta.