Maakondlik joonistusvõistlus «Mina märkan» ootab taas laste töid

Järva Teataja korraldab taas suurt maakondlikku eelkooliealiste laste joonistusvõistlust «Mina märkan», mille eesmärgid on laste loovuse arendamine ja muidugi ka see, et täiskasvanud õpiksid elu nägema täiesti uute põnevate nurkade alt. Mida märkavad väikesed terased silmad, mida meie üldse ei näe?