Rahvamajja pääseb nüüd ka ratastooliga

Roosna-Alliku rahvamajaga ühe katuse all olev külatuba on edaspidi külastajasõbralikum koht, sest majja pääsevad probleemideta need, kel trepist käimine raskendatud või lausa välistatud. Tegelikult pääsesid kõik soovijad rahvamajja ja külatuppa varemgi, ent ratastooliga tulijad sõltusid kõrvalistest abistajatest, kes neil trepist üles pääseda aitasid.

Projekti «Turvaliselt külatuppa» eesmärk oli selle koostajate selgitusel eakatele ja liikumisraskustega inimestele ning lastevankritega emadele-isadele tagada turvaline ligipääs MTÜ Allikaveed külatuppa eelkõige sügisel-talvel ja kevadel libedal ajal, aga ka suvel. Projektirahade toel rajati rahvamaja juurde kaldtee/invatrepp, mille abil saavad külatuppa ka liikumisraskustega vanemad inimesed, et osa võtta sotsiaalsetest tegevustest, mis on eakatele väga olulised. Selle tulemusel on eakamad kogukonna liikmed aktiivsemad ja vitaalsemad. Projekti otsene sihtrühm olid Roosna-Allikul elavad eakad, keda on ligi sadakond. Projekt läks maksma 3468 eurot, millest toetus oli 3120,84 eurot.