RIA tähistab küberturvalisuse kuud

„Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) tähistab oktoobris küberturvalisuse kuud ja kutsub igaüht üles pöörama rohkem tähelepanu oma isiklikule küberhügieenile. Küberturvalisus on meie ühine vastutus ja üheskoos on võimalik teha küberkurjategijate elu palju keerulisemaks,” ütles RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Lauri Aasmann.

Aasmann lisas, et samuti tuleks tunnustada kõiki, kes küberkuritegevusega võitlevad: „Meil on hea meel, et koostöös leedukate ja rumeenlastega oli meie keskkriminaalpolitsei küberkuritegude osakonnal võimalik tabada üks küberkurjategijate jõuk, kes juba poolteist aastat Eesti inimestelt raha välja petta üritasid. Kuid ühe kurjategijate pundi kadumine ei tähenda, et nüüd võib rahulikult hingata. Eesti ettevõtted kaotavad igal nädalal raha arvepettuste ja muude petuskeemidega ning lunavararünnakud lähevad maailmas aina kõrgetasemelisemaks.“