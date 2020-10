Järvamaa kodutütred ja noorkotkad kogunevad Karksi-Nuia vabariiklikule matkamängule

Matkamängu eesmärk on arendada osalejate matkaalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöövõimet. Võistlusest võtavad osa iga maakonna kaks 4-liikmelist võistkonda, üks kodutütarde ja teine noorkotkaste võistkond. Igas võistkonnas on kaks noort vanuses 7-9 aastat ja kaks 10-12aastast.

Raja pikkuseks on orienteeruvalt 4,5 km ning trassile on paigutatud 20 kontrollpunkti. Võistkonna ülesanne on 4 tunni jooksul läbida vabalt valitud järjekorras võimalikult palju kontrollpunkte. Maksimaalne aeg kontrollpunktide läbimiseks on 4 tundi. Aja arvestamiseks kasutatakse SI märkesüsteemi.