Paide linnavolinik Janis Tikk tunnistas Järva Teatajale, et tegemist on tema autoga. "Magasime naisega öösel rahulikult, kui politsei tuli ukse taha ja rääkis, mis on juhtunud," sõnas Tikk.

Tikk ütles, et poiss on juhtunust veel šokis, kuid lubas, et temaga tuleb nüüd pikem jutuajamine. "Praegu tuleb üksnes õnne tänada, et kõik on elus ja terved. See oleks võinud väga hullusti lõppeda."