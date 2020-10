Paide muusika- ja teatrimaja kogub toetust uuele bändiruumile

Ruum, kus bändid seni harjutanud, kujundati 2020. aasta keldriremondi käigus ümber tantsusaaliks, et harrastuskollektiividel oleks paremad võimalused treenimiseks. Uus bändiruum rajatakse keldrikorruse teise tiiba ning toetajate abiga saab sellest heade võimalustega proovisaal nii kohalike kui kaugemate bändide jaoks.

„Uus bändiruum tuleb helikindlate seinte ja lagedega ning moodsa ventilatsioonisüsteemiga, et pikkade proovide ajal õhku väheks ei jääks. Oleme ruumide remondiga algust teinud, kuid vajame toetajate abi ruumi sisustamisel,” ütles PAMTi direktor Martha-Beryl Grauberg. Tema sõnul on PAMTile oluline, et bändikultuur Paidest ei kaoks. “Maja üle 30-aastases ajaloos on suurt rolli mänginud siin tegutsenud kohalikud ansamblid, nagu Paradoks, Ans. Andur ja Nevesis, kes on toonud kuulsust ja au Paide linnale. Loodame, et uus bändiruum innustab muusikat looma ka uusi kollektiive,” lisas Grauberg.

Novembri lõpuni kestva rahakogumiskampaania jooksul on võimalik panustada bändiruumi toetuseks vastavalt oma võimalustele 50, 100 või 1000 eurot. Iga toetaja saab soovi korral nimelise tooli suures saalis ning nimeplaadi bändiruumi seinale. Samuti saavad tooliklubi liikmed eripakkumisi Paide Muusika- ja Teatrimajas toimuvatele sündmustele.

AS Comfort AE on tooliklubi liige olnud algusest peale ning jätkab sellena ka tänavu. „Olen Paide kultuurimajaga seotud olnud alates 1975. aastast, kui tegime ansamblit Jeekim. Palju emotsioone on pärit muidugi Paradoksi ajast. Vana bändiruumi seintele kleepisime isegi plaate, mis müra summutaksid,“ rääkis ettevõtte juhataja Enno Rõõs. Tema sõnul on tähtis, et lisaks headele tehnilistele võimalustele tuleks uude bändiruumi ka hea vaim.

Ans. Anduri liikme Madis Aesma sõnul on hea prooviruumi olemasolu tähtis eriti alustavatele bändidele. “Eestis saab küll bändiproove ja kontserte päris mõnusasti ka õues teha, aga kahjuks siiski mitte aastaringselt. Eriti tähtis on, et alles alustaval bändil oleks, kus koos tinistamas käia,” ütles ta. “Muusikat, mis on jäänud tegemata sellepärast, et pole kohta, kus seda teha, on väga palju. Võimalik, et osa sellest oleks välja kukkunud lausa geniaalne,” märkis Aesma.

Tooliklubi on Paide Muusika- ja Teatrimaja sõprade klubi, mis aitab majal unistusi täita. Varasematel aastatel on tooliklubi abiga korda saanud suure saali toolid, ostetud 3D-kino tehnika ning renoveeritud kaks Estonia kontsertklaverit. Viimati toetas klubi Paide Teatri tegevust. Tooliklubi liikmeteks on olnud nii ettevõtted kui ka eraisikud. Nagu varasematelgi aastatel, on tooliklubi eesmärk ka nüüd koguda 10 000 eurot.