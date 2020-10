Avaliku sektori tippjuhtide sissetulekuid kergitavad erasektorist saadavad tasud

Analüüsi lähtekohaks oli küsimus, kas erasektori sissetulekud on suuremad, kui lisaks palgale võtta arvesse ka dividendid, toetused ja muud boonused. Kaja Sõstra tegi väljavõtted sissetulekugruppide kaupa ja vaatas, kui palju on mõlemas sektoris eri gruppides sissetuleku saajaid. „Meil on andmetena kokku pandud kõik registreeritud sissetulekud 2019. aastal: töötasu, pensionid, toetused, dividendid jne. Ümbrikupalka ja muid boonuseid, näiteks ametiauto, mobiil, meil teada ei ole, sest selliseid asju registritest ei saa,“ selgitab Sõstra.

Analüüsist selgus, et suure sissetulekuga inimesed, kes töötavad ka avalikus sektoris, saavad enamiku sissetulekust siiski ettevõtlusest. Avaliku sektori sissetulek võib sealjuures olla aga suhteliselt väikese koormusega tööots, näiteks kõrgkoolis loengu pidamine. Samuti tuleb arvestada, et osa ettevõtteid kuuluvad avaliku sektori alla, näiteks Eesti Energia ja teised riigiettevõtted.

„Analüüsisin inimeste sissetulekuid, kelle aastane brutotulu on üle 100 000 euro. Andmetest paistab välja, et rikkamad teenivad oma sissetuleku enamasti dividendidest ja ka see, et erasektori tasud ületavad tunduvalt avaliku sektori tasusid,“ lisab Sõstra.