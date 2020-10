Roosna-Alliku kaitseliitlased seadsid end sisse Aravetel

Kaitseliidu Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg ütles, et Järva vallavalitsusega sõlmiti kokkulepe ruumide tasuta kasutuseks Roosna-Alliku üksikkompanii tarvis ja sellega on nüüd kõikidel maleva kompaniidel kokkukäimiskoht olemas. «Tõsi, Türi kompanii maja kasutab juba aastakümneid Järva maleva staap, kuid saame kenasti jagatud. Lisaks on maleval Lõõlas õppekeskus. Samuti ei keela kohalikud omavalitsused suuremateks koosolekuteks oma ruume,» lausus ta.

Lepingu sõlminud nüüdseks Järva endine vallavanem Rait Pihelgas ütles, et kaitseliitlased pöördusid taotlusega vallavalitsuse poole ja sobivad ruumid leiti neile spordihoones. «Kaitseliit on meile hea partner, paljude vallale oluliste ürituste juures alati abiks korraldamas või osalemas. Mul on hea meel, et sellega on Aravete spordihoones kõik ruumid kasutusele võetud,» lausus ta.