Paide poiste julmus kandideerib aasta loomavaenulikuma teo tiitlile

Kahjuks on see aasta jääb paljudele loomasõpradele kindlasti meelde just nende paljude julmade tegude tõttu, mis loomade vastu toime on pandud. Peamiselt on julmurite ohvriteks langenud metsloomad ja linnud, kuid ka lemmikloomad ei ole puutumata jäänud. Õnneks ei jää ka positiivsed teod vähemusse. Loomasõbralikud teod on sellel aastal eriti silmapaistvad just seetõttu, et need ei ole olnud ühekordsed või ühe loomaga seotud vaid loomade elu on paremaks ja turvalisemaks muudetud ka rohkemate isendite jaoks. „Loomasõbralikuma ja vaenulikuma teo valimine näitab hästi millised loomadega seotud juhtumid Eesti inimesi enam puudutavad. Samuti saab valimisega tähelepanu juhtida probleemidele ja ka näidata millised on olnud positiivsed arengud,” kommenteeris ELS-i juhatuse liige Jana Adamsons