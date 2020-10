Täna kell 15 läheb Paide Linnameeskond koduväljakul Premium liiga 23. voorus vastamisi FCI Levadiaga. Vihmase ilma vastaseis on mõlema meeskonna jaoks olulise kaaluga, sest Paidel aitab võit kindlustada turniiritabelis II kohta. Levadial on edu korral võimalik tõusta üldarvestuses hetkel kolmandaks.