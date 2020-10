Ujumisliit valis Paides presidenti

“Ma tänan klubisid toetuse eest ja jätkan hea meelega Eesti Ujumisliidu juhatuse töö juhtimist! Mul on hea meel, et klubid valisid juhatusse lisaks endistele juhatuse liikmetele ka kolm uut kandidaati. Ühehäälne arengukava eesmärkide kinnitamine näitab, et ujumisperel on ühtne nägemus tulevikusuundadest, mida saame uue koosseisuga ellu viima hakata,” rääkis Eesti Ujumisliidu president Simon Renno.