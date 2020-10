Täna algav Ettevõtlusnädal toob Järva maakonda 17 üritust

„Tänavusel Ettevõtlusnädalal tutvustame viise, kuidas olla ettevõtlikum ja nutikam, seetõttu on üheks fookuseks ka e-kaubandus, sest just tänu veebipõhistele lahendustele õnnestus paljudel ettevõtjatel sel aastal koroonakriisi kiuste oma tegevust jätkata või isegi uuele tasemele viia,“ sõnas Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul.

Järvamaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Ruth Aarma sõnul on praegune majanduskeskkond pöördeline ning esitab ettevõtjatele mitmeid väljakutseid, seetõttu on tänavuse Järvamaa ettevõtlusnädala fookuses tegutsevad ettevõtjad. „Edukad on need ettevõtjad, kes suudavad täna näha uusi võimalusi ja meeskonna nende suunas liikuma panna. Ettevõtlusnädala raames pakume uusi mõtteid, ideid ning kindlasti ka tunnustust, kuid ennekõike inspiratsiooni, kuidas praegust olukorda seljatada,“ selgitab Aarma. Tema sõnul on varasematel aastatel saanud paljud ettevõtjad uusi ideid ja indu Ettevõtlusnädalal toimunud üritustelt.