Türilt pärit näitlejanna teeb Virumaal muljetavaldavat karjääri

Jaune juhendab nimelt neljandat aastat maakonna suurimas koolis Rakvere reaalgümnaasiumis teatriringi Väike Karla. Ta näib lugu pidavat arusaamisest, et vähem on rohkem.

“Huvilisi on olnud piisavalt vähe, et igaüht tundma õppida, ja piisavalt palju, et saaksime luua omavahelise usalduse. Sain aru, et nemad on minu esimesed ja ma tahan minna nendega koos niikaua, kui nende teatrihuvi kestab või kuni nad suurematele radadele lähevad kõndima,” lausus Kimmel.