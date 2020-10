Kogukonnajuht siirdub nüüd fännide ridadesse

Arto Saar ütles, et tõmbas sel pühapäeval Paide linnastaadionil toimunud linnameeskonna ja FCI Tallinna Levadia vahel peetud mänguga oma kogukonnajuhi tööle joone alla. "Hooaja lõpuni on veel kümme mängu ning oma põhitöö kõrvalt olnuks mul raske jätkata. Pealegi on see aeg täpselt paras uuele ametisse asuvale inimesele, et töö olemusest aimu saada," lausus ta.

Saar märkis, et töötas linnameeskonna kogukonnajuhina kaks aastat ning lepingu järgi oleks ta seda tööd jätkanud veel ühe hooaja vältel ehk teisisõnu oli ametikoht loodud kolmeks aastaks. "Usun, et nende aastatega on nii Paide linnameeskond kui ka teised Premium liigas mängivad klubid jõudnud arusaamiseni, et kogukondlikku tööd on vaja teha ning sellina ametikoht on klubide juures igati õigustatud," rääkis ta.