Vald kutsus õpetajad tähtsal päeval kokku

Kuulutati välja kolm hariduspreemia laureaati.

2020. aasta Türi valla hariduspreemia laureaat on Kelly Saatmann Väätsa põhikoolist

Teda iseloomustatakse nii: „Ta on meie kooli väike päike, pakatab energiast ja jõuab palju". Ta on huvijuht, inglise keele ja ettevõtluse õpetaja, näiteringi juhendaja ning klassijuhataja. Huvijuhina on ta väga loominguline, toetab laste omaalgatust. Tema juhendamisel tegutseb koolis aktiivne õpilasesindus, kes mõtleb kaasa kooli igapäevaelu korraldamisele ja arengu juhtimisele. Õpilasesindus oli koolijuhtidele suureks abiks distantsõppe perioodil, juhtides tähelepanu kitsaskohtadele ja jagades soovitusi, kuidas kool saaks kodus õppimist paremini toetada. Ta on kooli näiteringide juhendaja, olles kaasanud teiseks ringijuhiks kooli vilistlase. Tema juhendamisel pääses kooli näitering maakonnavooru võitjana vabariiklikku vooru.

Inglise keele ja ettevõtluse õpetajana iseloomustatakse teda kui musternäidist kaasaegsest õpetajast, kellel on kesksel kohal õppija areng. Klassijuhatajana armastavad teda nii õpilased kui ka vanemad, sest ta on heatahtlik, empaatiline ning arvestab iga lapsega.

Teine Türi valla hariduspreemia 2020 laureaat on Anneli Talviste Türi põhikoolist.

Tema kohta öeldakse nii: Ta on positiivne, lahke, abivalmis kolleeg ja innovaatiline õpetaja. Tema tunnid on kaasahaaravad, toetavad õpilase loovust. Ta paneb õpilased mõtlema, arutlema ja esinema; kasutab õppe vaheldusrikkamaks muutmiseks e-tunde ja e-külalistunde. Ka distantsõppe ajal jätkus tihe suhtlemine õpilastega, osaleti erinevatel konkurssidel. Koostööd tehti Ungari Instituudiga, Rakvere ja Ugala Teatriga, ajakirjaga Hea Laps. Tema õpilased osalevad aktiivselt ja tulemuslikult erinevatel konkurssidel, olgu selleks siis vabariiklikud jutuvestjate või etluskonkursid, muinasjutuvõistlus, Tammsaare võistulugemine, Tohvelmanni omaloomingukonkurss vmt. Lugematul arvul auhindu on saanud tema õpilased Hea Lapse konkurssidelt.

Õpetaja käivitas õpikogukonna töö oma koolis, koostöös prooviti ainete lõimimist ning katsetati teatriteemalist õpet ühes kuus. Õpetaja õpib iga päev, vahetab kogemusi ja püüab leida parimat lahendust igale probleemile. Ta teeb kõik, et olla oma ametis väga hea. Ta on hinnatud nii õpilaste, lastevanemate kui ka kolleegide seas. Hoolekogu ja õpilasesindus esitasid õpetaja konkursile „Eestimaa õpib ja tänab", kus ta valiti üleriigilisel konkursil esindama Järvamaad.

Valla hariduspreemia pälvis ka Helen Ott Türi muusikakoolist.

Ta on hinnatud muusikaõpetaja, kelle tegevus ulatub Türi valla piiridest märksa kaugemale.

Ta pani oma koolis aluse tšelloõpetusele ja seda nii edukalt, et sel õppeaastal koolis rekordarv tšelloõpilasi. Eriala populaarsus on tulnud visa ja sihikindla tööga, mis tähendab pidevat tšelloõpetusele propageerimist ja arendamist. Tema õpilased osalevad edukalt nii Eesti-sisestel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel, viimati näiteks Saksamaal, USA-s, Horvaatias.