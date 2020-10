Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 kutsub abiks vabatahtlikke

„Häirekeskuse vabatahtlikuna saab inimene olla esimeseks abistajaks ning olla reaalselt raskel hetkel inimestele toeks,“ ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ning selgitas, et Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 loodi eriolukorra ajal, kui infovajadus oli äärmiselt suur ja sellele vastamiseks võeti appi vabatahtlikke. „See oli imetlusväärne, kuidas Eesti inimesed olid kriisis valmis üksteist aitama ning tahtsid teha päriselt head. Loodame, et leiame selliseid inimesi ka nüüd,“ ütles Alvela.

Häirekeskus on võtnud üheks arengusuunaks riigi ja kodanike koostöö tihendamise, et inimesi rohkem aidata ning mõista, mis need kohad päriselt on, kus abivajadus on kõige suurem. Häirekeskuse riigiinfotelefon 1247 on üks kanalitest, kus riik saab oma kodanikele hõlpsamalt kogu aeg kättesaadav olla.