Surnud metssea eest pakutakse leiutasu

"Eesti metsades levib endiselt sigade Aafrika katk ja seetõttu on oluline, et kõik metsas liikujad teavitaksid, kui nad leiavad surnud metssea. Selleks et haigus ei leviks metssigade hulgas ega jõuaks koduseafarmidesse, on meie kõigi panus väga oluline," ütles maaeluminister Arvo Aller.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Katrin Reili sõnas, et amet analüüsib korrapäraselt nii kütitud kui ka surnuna leitud metssigu. "Laboris analüüsitakse kõiki kütitud metssigu ja ka neid, kes on auto alla jäänud või surnuna leitud. Augusti lõpus tuvastati Raplamaal metssigadel sigade Aafrika katku viiruse esinemine. Seetõttu on oluline, et saaksime analüüsida võimalikult palju metssigu selleks, et saada teavet haiguse leviku ulatuse kohta," selgitas Reili. "Kõigile, kes teavitavad veterinaar- ja toiduametit surnuna leitud metsseast, makstakse leiutasu."