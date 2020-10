Mälumängusari alustab

Mängud toimuvad iga kuu teisel teisipäeval. Iga mäng toimub uues kohas ja mängu valmistab ette võõrustav võistkond. Eelmisel veidi pooleli jäänud hooajal toimusid mängud Aravetel, Järva-Jaanis, Roosna-Allikul, Jänedal, Paides ja Türil. Igas mängus kõlab 40 küsimust, mis esitatakse mängijatele viieste blokkidena. Üks küsimuste blokk igas mängus puudutab Järvamaad ja nende küsimuste punktid liidetakse hooaja lõpul kokku. Seni on hooaja üldvõitu maitsnud vaid võistkond Pub Krahv Dracula Türilt. Eelmisel hooajal jäi teiseks Tre+ ja kolmandana lõpetas Huviklubi.

Sarjas on oodatud osalema kõik 4-liikmelised mälumänguhuviliste võistkonnad. Eelmisel hooajal osales kõigis mängudes 12 võistkonda. Ühekordseid osalejaid oli rohkem. Tähtis on seltskond ja seltskond on kilval väga tore. Enamus mängijatest ei ole professionaalsed mälumängurid, vaid uudishimulikud ja laia silmaringiga inimesed, nagu sinagi. Mängu vaheajal toimuvad mängijate vahel alati rõõmsad ja elavad vestlused põnevamate küsimuste ja muu elu üle. Sarja ja iga mängu auhinnalaua katavad toetajad. Mälumängu propageerimiseks maakonnas jõuab Raadio Tre+ eetrisse mängujärgselt saade Järva Kilb, kus Arlet Palmiste ja Mati Palmet koos külalistega arutavad põnevamate küsimuste üle.