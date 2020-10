Vargamäelased tõid Viljandimaalt medaleid ja karikaid

Osales 4 neidu ja 10 poissi, viimased kõik eraldi kehakaaludes. Kokku oli 10 kehakaalu nii poistele kui tüdrukutele. Samade võistluste arvestuses peeti maha ka XXVIII Arnold Luhaääre mälestusvõistlused. Kes medali sai EMV, see sai ka Luhaääre võistluste medali. Väike erand oli, et korraldajal oli poiste väiksem kehakaal kuni 34kg, EMV oli väikseim kuni 39kg. Danile Purk võitis kk-34kg hõbemedali.

Võistlustel oli pinget palju, 1kg võite tuli ridamisi. Treeneri töö ja taktika mängis suurt rolli. Noorte tahe medalit võita oli seekord tasemel. Caspar Sepp kk-61kg pidi lausa +6kg oma rekordile juurde tõukama, et tulla Eesti meistriks. Ja õnnestus, adrenaliin oli laes, nii väitis poiss ise. „Kas varblane peos või tuvi katusel“, seda läksime püüdma Karmo Mõtlikuga. Enne viimast tõukamist oli poiss 4 kohal. Kas tõugata 59kg oleme kolmandad või 60kg ja teised? Treener otsustas, et tõukame 59kg, seegi +4kg isiklikule rekordile. Väga hästi tuli välja, kui arvestada, et teine katse raskusel 57kg ei loetud võistlusreeglite päraseks. Noormees tegi kätega järelsurumist. Kõik OK. Pronksmedal käes. 1kg võitis kulla Caspar Sepp, kolmanda koha Daniel Purk ja teise koha Rebeca Park. Oli pinget õhtuni, kui Roomet Väli soojendusel 100kg ei rebinud. Plaan oli 105kg alustada. Alustasime 100kg. Kõik hästi, noormees võttis ennast kokku. Teisel katse 105kg ja kolmas rekord katse 109kg. Tehtud ja plaan pea täidetud. Meil oli plaanis 111kg rebida. Üks samm korraga. Tõukamises algraskus 122kg kindlalt üleval ja rekord katse 128kg teisel katsel hästi sooritatud. 130kg vanuselassi U15 uus rekordi üritus kolmandal katsel. Rinnal aga ei jõua tõugata. Sama nali, kolm katset enda järel järjest ja ei taastu. On koht mida harjutada. Käte töö oli seekord OK. Üks töövõit seegi.