Paide mudeliringi noored on jätkuvalt edukad

Tarmo Alt kinnitas, et sinna läheb Paide mudeliring vastu sarja üldliidrina klubide arvestuses ja samuti võib individuaalses arvestuses sarja üldvõidus kindel olla Lauri Punapart. Kolmandat ja neljandat kohta üldarvestuses on hoidmas Kert Rohtjärv ja Roonald Rikberg. Mõlemal on võimalus oma seisu parandada ning veel on olemas hea võimalus kolme esimese poodiumikoha Paidesee toomiseks. Samas on Lauri Punapart, Roonald Rikberg, Kert Rohtjärv ja Andreas Avloi juba valmistumas üleminekuks 1/10 elektribagide klassi, mis on juba rahvusvaheline võistlusklass ja milles autod on oluliselt kiiremad ning tehniliselt väga keerukad.