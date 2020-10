Lapsed loevad seekord ette muistendeid

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja selgitas, et rahvajutu aastast ajendatuna on ettelugemisvõistlus pühendatud muistenditele. "Muistend on lühike rahvajutt, mis annab tavapäraselt edasi mingi tõeks (uskumisväärseks) peetud sündmuse või olukorra. Erinevalt muinasjuttudest on muistendid ühenduses kindla koha, aja, hõimu, tegelase, uskumuse või kombega," märkis ta.