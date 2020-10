Mõte seisneb selles, et kellel on helkur üle, võib selle puule riputada, ja kellel on puudu, saab selle sealt võtta. «Meisterdage ise, leidke sponsor või tehke üleskutse noortele, et kodus sahtlis vedelevad helkurid noortekasse, kooli või lasteaeda tuua ja üheskoos helkuripuu ehtida,» kutsub üles Helkuripuu Facebooki grupp.