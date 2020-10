Kings College'i juhitava koroonarakenduse andmed näitavad, et märkimisväärne arv inimesi teatab sümptomitest terve kuu jooksul. Üle kolme miljoni korra alla laaditud rakenduses leiti, et igal 20. haigestunul on pikaajalisi sümptomeid.

FOTO: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS/Scanpix