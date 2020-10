Algas noore metsa hooldamistööde kõrgperiood

„Metsauuenduse hooldamisega parandame noorte puude kasvutingimusi. Mänd on noorena eriti nõudlik valguse ja kasvuruumi osas, mistõttu hooldame neid alguses isegi kaks korda aastas. Kuusk on küll varjutaluvam, kuid vajab samuti kasvamiseks kaasaaitamist,“ põhjendas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät noore metsa hooldamise vajalikkust.

Männi- ja kuusetaimi pritsitakse sügisel lambarasva sisaldava loodusliku lahusega, mis peletab metsloomi taime söömast. Väädi sõnul kinnitavad kogemused, et töödeldud taimedel ei esine ulukikahjustusi ja taimekaitsevahendi mõju kestab ka varakevadel, kui ulukikahjustuse oht on kõige suurem. Pritsimistöid on kavas teha ligi 3500 hektaril.