Koroonasuvel võitsid siseturismist enim Pärnu- ja Hiiumaa, kaotasid Rapla- ja Järvamaa

Ajas veidi tagasi vaadates näeme, et aastatel 2016–2019 oli just kolmel suvekuul siseturistide osakaal võrreldes välisturistidega Eestis kõige madalam. Mõistagi oli maakondlikult seis erinev: Harju, Tartu ja Pärnu maakonnas käis viimastel suvedel välisturiste keskmiselt rohkem kui siseturiste. Väga lähedale jõudis ka Saaremaa, kus turistide osakaal oli praktiliselt pooleks.

Siseturism sai suurema hoo üles juulis, mil aasta varasemaga võrreldes said koguni üksteist maakonda raporteerida kasvanud siseturismi nõudlusest. Kõige edukamalt läks Pärnu maakonnal, kus siseturiste oli aasta varasemaga võrreldes 32% rohkem. Pärnu linn meelitas aga mullusega võrreldes koguni 59% enam siseturiste. Seega sai just Pärnust tõeline siseturismi magnet. Las jääda igaühe enda otsustada, kas hästi mõjus see, et välismaalasi oli tavapärasest ligi 70% vähem või leidis suvesoojust otsiv eestlane välisreisimise piirangutele lahenduse just suvepealinna näol.