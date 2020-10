Kapsad on sedavõrd suureks ja võimsaks kasvanud, et vajavad suisa toestust. Linnahaljastuses näevad sellised taimed erilised ja silmatorkavalt uhked välja.

Jürgen märkis, et kapsaste valik on kesklinnas tegelikult süngema sügise saabudes vahetumas. "Praegu on need lehtkapsad oma kõrguse ja lopsakuse juba saavutanud, kuid ära võtta pole neid mõtet, sest kõik muud lilled on alles täies elujõus ega vaja veel väljavahetamist," rääkis ta.