Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et keraamikakojale oli igati paslik söögitoa köögipool ja joogastuudio seadis end sisse söögisaalis. «Aga enne veel, kui saime huvitegevused ruumidesse kolida, vajasid need põhjalikku remonti ja sisustamist,» märkis ta.