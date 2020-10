Riigikogu liige: Kriisi ajal raskust kandnud õpetajaid ei tohi jätta palgatõusuta

Läänemets ütles, et parteisponsorite kinnisvaraarenduse projektide rahastamise asemel tuleks leida vahendeid õpetajate palga tõstmiseks. "Õpetajad on meie haridussüsteemi edu vundament ja nendesse tuleb investeerida. Kriisi ajal raskust kandnud õpetajaid ei tohi jätta palgatõusuta," sõnas Läänemets. "Selle asemel, et kriisiolukorras palku külmutada peaksime seadma eesmärgiks, et õpetajate palk tõuseb sõltumata majanduse tsüklitest. Kui suutsime kokku leppida selles, et riigikaitsekulutusteks suunatakse 2% SKT-st, siis miks ei saaks me õpetajatele pakkuda sama kindlust?"