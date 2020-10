Nädalavahetuseks lubab tuult ja vihma

Reedel liigub Põhjamerelt madalrõhkkond Lõuna-Rootsi kohale ja siis päeva peale jätkab ikka aktiivsena teed piki Rootsi rannikut edasi põhja poole. Meie rannikuvetes algab tuule tugevnemine, öösel on lõuna- ja edelatuule puhanguid 15 m/s, päeval sisemaal 14, rannikul 18, vastu Läänemerd 20 m/s. Vihmapilvi jõuab enam Lääne-Eestisse, pärastlõunal on sajuhooge ka idapoolsetes maakondades. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kuni 13, päeval 12..15°C.

Laupäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel tõusva õhurõhu foonil on veel üksikuid vihmahooge. Edelatuul tõmbub veidi tagasi, aga päris maha ei rahune, päeval pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur langeb selgemaks tõmbuva taeva korral sisemaal 4..5°C-ni, rannikul on kuni 12°C, päeval 13..15°C.

Pühapäeval taandub Venemaa kõrgrõhkkonna serv Eesti idapiiri taha, sest Skandinaavia lõunaossa jõuab juba uus madalrõhkkond. See peaks aga võrdlemisi rahumeelne olema ega tõsta tuult ning lõuna- ja kagutuul on mõõduka tugevusega. Küll aga kandub madalrõhkkonna serva mööda meile pilvi. Vihma saab enam Eesti läänepoolne osa, üksikute sajuhoogude võimalus on ka Eesti idatiivas. Õhutemperatuur on öösel 5..10, rannikul on kuni 13, päeval 12..15°C.