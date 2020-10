Hooaja avamäng koduseinte vahel jääb ära

Eesti korvpalliliidu kriisi töörühm otsustas Tartu Ülikool II mängud edasi lükata ja seda nii Saku esiliigas kui ka U18 Eesti meistrivõistlustel, kus suurem osa võistkonnast mängib TÜ/EVIKO nime all. Kogu meeskond on määratud Terviseameti poolt eneseisolatsiooni kuni 19. oktoobrini ning eelseisvad mängud on lükatud edasi.