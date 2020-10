Üks Murumuri mängupargi eestvedajatest, Reelika Marrandi, ütles, et park on rajatud nii-öelda koerte vaatenurgast. «Koerte ilumeel ei nõua, et pargis oleksid värvilised atraktsioonid, pügatud muru ja lopsakalt kasvavad lilled sirgetes ridades. Koerad nimelt ei näe selliseid värve nagu meie ning nad eelistavad nuuskida ja märgistada kõrgemaid rohu­tuuste,» selgitas ta.