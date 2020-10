Ettevõtte müügijuht Gert Kull (pildil) sõnas, et veel praegugi on nende põhitöövaldkond tõstukite remont ja hooldus. «Just hakkas müük tõusuteele minema, kui koroonaaeg tõmbas viieks kuuks pidurit. Mis sellest, et ehitusvaldkonnas oli paus päris üürike, siis sel ajal ei tulnud uute tõstukite kohta isegi päringuid mitte,» lausus ta.