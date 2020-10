Ma tean – see pole just parim argument, aga tegelikult võib praegu viiruse külge korjata mõnes Rakvere toidupoe kassajärjekorras seistes, Pärnus lemmikkohvikus käies, Virtsust praamiga Kuivastusse kulgedes või Paide bensiinijaamas autot tankides.

Aga kui õel on vaid kord aastas sünnipäev ja ta elab Taani Kuningriigis, siis on veri paksem kui koroonaviirus ja nii ma ühel päeval lennupileteid pakkuvas netiportaalis lennuaega otsima asusin. Korraks siiski kõhklesin. Teatavasti on Taani nende riikide hulgas, kust tulijad peavad kaheks nädalaks koduseinte vahele eneseisolatsiooni jääma.