Keskkriminaalpolitsei hoiatab: kelmid on asunud kullerfirmade nimel kirju saatma

Kullerfirmade nimelt saadetakse inimestele e-kirju väitega, et tellitud pakk on mõne riigi tolli poolt kinni peetud ja selle kättesaamiseks peab tasuma maksud. Selline nõue saadetakse erinevate kullerfirmade nimelt ning kelmid väidavad näiteks, et pakist leiti suur summa raha mille päritolu peab tõendama (selleks peab tasuma kalli sertifikaadi eest). Kui makset kiirelt ei tasu, peab inimene arvestama, et pakk konfiskeeritakse ja seda üldse kätte ei saagi.