"Tavaliselt on käsitöö- ja tehnoloogia tundides õppeaasta jooksul valminud tööd muuseumisse jõudnud kevadel, kuid nüüd on muuseumis lausa palju sügisande - peedid, porgandid, kapsad, kaalid ja palju muudki, mida võiks leida ka ühe tõelise Tootsi taskutest," rääkis Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

Novembri alguseni on muuseumis koha leidnud ligemale 120 eriilmelist käsitööd. Kasutatud tehnikate ja materjalide valik on lai. Näitusel on väljas tööd alates õmblustöödest, kudumitest, heegeltöödest, tikanditest kuni puu-, paberi- ja savitöödeni välja.