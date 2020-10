Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur

Eelmisel aastal tehtud uuring näitas, et 92% eluruumides on suitsuandur paigaldatud ning 83% elanikest peab suitsuandurit väga oluliseks. Kahjuks on aga tekkimas uus murekoht – üha sagedamini tuvastatakse tulekahjupaikades suitsuandureid, mis polnud töökorras.„Suitsuandurite eluiga on olenevalt tootjast ja hinnast 3-10 aastat ning seejärel tema töövõime väheneb või kaob. Seega need inimesed, kes on oma koju suitsuanduri aastaid tagasi paigaldanud, peaksid üle vaatama, kas on vajalik ehk andur välja vahetada. Selleks, et olla anduri töökorras olekus kindel, tuleb see laest alla võtta ning kontrollida seadme tagaküljel olevat infot. Seal on kirjas suitsuanduri eluiga. Kui andur on aegunud või kui tagaküljel pole aegumise aega kirjas, tuleb seade kindlasti välja vahetada,“ ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe.