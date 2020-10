Ettevõtlusnädalal käis inspiratsiooni ja teadmisi ammutamas üle 10 000 inimese

Nädala raames toimus üle 200 ürituse. Osalejatele jagasid innustust ja valdkondlikku tarkust enam kui 500 esinejat. Traditsiooniline üle-eestiline Ettevõtlusnädal „Avasta ettevõtlikkuse valem!“ toimus sel aastal 5.-11. oktoobrini.

Veebipõhised sündmused tõid Ettevõtlusnädala inimestele lähemale

Ettevõtlusnädala raames toimus üle 200 temaatilise ürituse. Kõikides Eesti maakondades viidi läbi ettevõtlusega alustama julgustavaid veebiseminare, konverentse, töötubasid ning muudes formaatides üritusi. Suurem osa neist oli osalejatele tasuta. Osalus oli väga aktiivne ning üritused olid täis registreeritud juba Ettevõtlusnädala eel.

Erinevalt varasematest aastatest oli sel korral võimalik paljudest Ettevõtlusnädala üritustest osa võtta veebi vahendusel. Nädala raames toimunud enam kui 200 üritusest oli ligikaudu 25% võimalik osaleda ka veebis. Sündmuste planeerimisel lähtuti igas maakonnas kohapealsetest oludest ja Terviseameti soovitustest. Tagasiside veebipõhistele sündmustele oli väga positiivne – selline lahendus muutis üritused kättesaadavamaks.

„Kuna asukoht ei ole veebipõhiste ürituste puhul oluline, oli Ettevõtlusnädal sel aastal inimestele lähemal ja kättesaadav palju suuremale hulgale Eesti inimestest. Osaleda sai väga mugavalt üritustel üle kogu Eesti ja isegi piiri tagant,“ kommenteeris Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul. „Tagasiside oli väga positiivne – mitte keegi ei pidanud Ettevõtlusnädalast eemale jääma!“

Ettevõtlusnädala oluliseks osaks on aga ka kontaktvõrgustiku laiendamine ja partnerite leidmine. Ettevõtlusnädala sündmustele tulevad kokku sarnaste huvide ja ambitsioonidega inimesed, kelle jaoks on oluline enda ettevõtlikkuse arendamine. Seetõttu ootavad inimesed siiski ka kokkusaamist ja arutelusid ning kohtumisi kohapeal.

E-kaubandus üha populaarsem

Tänavuse Ettevõtlusnädala üks fookusi oli e-kaubandus. Terve nädala vältel toimusid veebiseminarid olulistel teemadel, millega iga e-kaupleja silmitsi seisab – muu hulgas räägiti e-poe loomisest, turundusest ja eduka strateegia valimisest. Veebiseminarid, kus võtsid sõna oma ala eksperdid ning tuntud Eesti e-kauplejad, osutusid äärmiselt populaarseks. Kõik kohad olid juba seminaride eel varakult täis registreeritud ja huvi e-kaubanduse teemade vastu oli väga suur. Ettevõtlusnädala raames sai e-kaubanduse alal uusi teadmisi pea 2000 inimest.

Tänu veebipõhistele lahendustele õnnestus paljudel ettevõtjatel sel aastal koroonakriisi kiuste oma tegevust jätkata ja isegi uuele tasemele viia. Ettevõtlusnädal näitas, et e-kaubandus on tõusev trend ja Eesti ettevõtjatele on see teema üha olulisem. Seetõttu jätkab ka Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik e-kaubanduse valdkonna arendamisega.

„Oleme lisanud e-kaubanduse teemad alustava ettevõtja baaskoolitusse, et ka need, kes ettevõtluses esimesi samme teevad, mõistaksid juba oma teekonna alguses kui suure potentsiaaliga see valdkond on,“ sõnas Huul.

Võrgustik pakub e-kaubanduse alal teadmisi aga ka juba tegutsevatele ettevõtjatele. „Juba tegutsevatele ettevõtjatele pakume samuti kaht e-kaubanduse programmi – e-kaubanduse baaskursus neile, kes veel ei ole oma äri e-kanalitesse viinud, ning e-kaubanduse kasvuprogramm ettevõtetele, kellel on ambitsioon oma äri kasvatada ning uutele turgudele viia,“ lisas Huul.

Muutunud majandus

Ettevõtlusnädala üritused keskendusid sel aastal väga suures osas sellele, kuidas muutunud olukorras hakkama saada. „Koroonapandeemia ja sellega seotud muutused majanduses on mõjutanud väga paljusid Eesti inimesi. Soovime jagada inspiratsiooni ja julgustust kõigile, kes seetõttu tööst ilma jäänud või sissetulekutes kaotanud on,“ selgitas Huul.

Ettevõtlusnädal jagas mitmetel üritustel mõtteid ja teadmisi, kuidas tekkinud raskustest ettevõtliku mõtteviisi abil üle saada – alustada oma ettevõttega või kohaneda muutunud oludega ettevõtlusmaastikul.

Eesti ettevõtja on strateegiline planeerija

Ettevõtlusnädala veebis oli huvilistel võimalik testida oma ettevõtlusgeeni ja teada saada, millist tüüpi ettevõtjad nad on. Suurem osa testi teinutest on ettevõtluses strateegilised planeerijad. Test on jätkuvalt üleval Ettevõtlusnädala veebis ja kõik on oodatud testi lahendama ka edaspidi.