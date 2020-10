Äri perenaine Kaie Roomet ütles, et on pärit Järva-Jaanist, kuid tahtis kaupluse avada Paides, kus liigub rohkem rahvast, kuid rõivapoode pole just kuigi palju. «Järva-Jaanis on juba selliseid kauplusi küll, aga Paides jääb mitmekesisusest vajaka,» sõnas ta.