Loomapäästjad tõttasid appi nälga ja janusse jäetud koduloomadele

Eesti loomakaitse liit andis Kristi Metsa vahendusel teada, et nädala eest käisid vabatahtlikud Türi vallas Kolu külas loomi päästmas. Teada oli, et loomapidamiseeskirjade vastu eksinud inimesed on ennegi jätnud seal mitu looma söögi ja veeta majja kinni. Metsa kirjutas, et eelmisel laupäeval said nad kõne inimestelt, kes teatasid, et Kolu küla Männiku talu pererahvas on juba teisipäevast saati Soomes ning loomad on majas kinni ilma toidu ja veeta.